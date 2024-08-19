Татарстан стал 39-м в рейтинге регионов России по количеству ДТП

По итогам первого полугодия 2024 года Чечня, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа стали лидерами по наименьшему числу ДТП с пострадавшими в России. Исследование РИА «Новости» показало, что в этих регионах аварийность на дорогах значительно ниже, чем в среднем по стране.

В целом по России за этот период произошло 56,4 тыс. ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось — количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%.

Татарстан занял 39-е место в рейтинге регионов России по количеству ДТП за первое полугодие 2024 года. По статистике, в республике на 100 тыс. единиц транспорта приходится 97 аварий. Это на 10,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.

А вот в Туве и Калмыкии ситуация иная: там на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится, соответственно, 265,1 и 219,4 случая ДТП с пострадавшими. Эти показатели более чем в два раза выше общероссийского уровня.

За первые шесть месяцев 2024 года в России зафиксировано снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей. Пресс-центр МВД страны сообщает, что число таких аварий уменьшилось на 19%, а погибших и раненных в них людей — на 29,4% и 18,8% соответственно.

Рената Валеева