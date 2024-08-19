В Казани появится акватермальный курорт с открытым бассейном

Фото: Динар Фатыхов

На набережной Казанки у Кировской дамбы в Казани строится новый акватермальный комплекс. Об этом сообщил РБК коммерческий директор сети «Городские термы» Сергей Степанов на полях VII Межрегионального форума по государственно-частному партнерству.

По словам Степанова, компания «Городские термы» участвовала в разработке концепции проекта. Он добавил, что после завершения строительства будут проведены переговоры о дальнейшем управлении комплексом.

Планируется, что в проекте будет бассейн под открытым небом. Степанов отметил, что такие бассейны всегда стараются делать, и они предполагаются в казанской застройке. Если объект откроется с закрытой территорией, то в течение 1–3 лет появятся открытые бассейны, в том числе соленый и другие.

Сроки сдачи проекта пока не определены. Как пояснил Степанов, ситуация на рынке кредитования изменилась, а строительство обычно ведется с привлечением заемных средств. По его оценке, на возведение новых объектов может потребоваться 1,5—2 года, если комплекс размещается в реконструируемом здании — около полугода.

Анастасия Фартыгина