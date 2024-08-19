За прошедшие сутки в 14 регионах России потушили 37 лесных пожаров
За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 очагов возгорания на территории 14 регионов. Однако работы по тушению еще 191 лесного пожара продолжаются в 10 субъектах страны, сообщает Федеральное агентство «Авиалесоохрана».
В борьбе со стихией задействовано 3 979 человек, 418 единиц техники и 24 воздушных судна. Мониторинг обстановки ведут 50 воздушных судов.
На данный момент режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 59 субъектах.
Напомним, 17 августа в девяти регионах России лесопожарные службы и ликвидировали еще 29 лесных пожаров на площади свыше 27 тыс. га.
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