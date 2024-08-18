В России за сутки потушили 29 природных пожаров на площади более 27 тыс. гектаров

За прошедшие сутки в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. Общая площадь возгорания составила 27 464 гектара.

Особый противопожарный режим введен в 59 субъектах. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

По данным ведомства, к полуночи воскресенья на территории России активно тушили 190 лесных пожаров на площади 400 220 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии — там действовало 64 пожара на 324 244 гектарах.

Напомним, за 15 августа в России лесопожарные службы смогли ликвидировать 43 лесных пожара в 16 субъектах страны, сообщает Федеральное агентство «Авиалесоохрана».

Рената Валеева