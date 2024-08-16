Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты Мирной России»*

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории нашей страны деятельность НПО «Депутаты Мирной России»*, зарегистрированной в Германии. Эта организация была создана бывшими муниципальными депутатами, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и сейчас проживают в ФРГ.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что «Депутаты Мирной России»* пытаются открыть представительства в странах ЕС на деньги западных кураторов из разведки. В качестве участников этих представительств выступают иностранные агенты и другие беглецы, называющие себя борцами за свободу и якобы влияющие на формирование внешней и внутренней политики России.

«Депутаты»* выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии, а также распространяют недостоверную информацию о деятельности органов госвласти России и поддерживают экстремистские объединения.

Напомним, 14 августа Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России является нежелательной, еще пять новых компаний.

Рената Валеева