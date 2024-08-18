Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина, поздравил работников воздушного флота России с их профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества специалистов отрасли.

Мишустин отметил, что воздушный флот играет особую роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности и освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, отрасль демонстрирует устойчивый рост и решает поставленные задачи. Премьер-министр также подчеркнул важность сохранения темпов развития воздушного флота и расширения региональной сети маршрутов.

Особое внимание Мишустин уделил необходимости технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и укрепления кадрового потенциала. Он также призвал к созданию и внедрению инновационных материалов и электронной компонентной базы.

— Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества, — добавил Мишустин.

Рената Валеева