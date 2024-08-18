Новый премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават принесла присягу в должности главы правительства

Пэтонгтарн Чинават, дочь бывшего лидера страны Таксина Чинавата, принесла присягу и официально вступила в должность премьер-министра Таиланда. Об этом сообщило агентство Associated Press, передают «Ведомости».

В своей речи Чинават поблагодарила короля, народ Таиланда и депутатов парламента. Она пообещала выполнять свои обязанности непредвзято и работать над тем, чтобы страна стала пространством, которое позволит ее народу мечтать, творить и диктовать свое будущее.

16 августа Чинават победила на парламентском голосовании и стала новым премьер-министром Таиланда, пообещав сделать все возможное для вывода страны из экономического кризиса при поддержке коалиции.

Чинават стала третьим представителем клана Чинават во главе страны и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра. Причиной стало дело о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана: в июне 2008 года суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.

Напомним, Таиланд рассчитывает на поддержку своего намерения стать полноправным участником БРИКС на предстоящем саммите объединения в Казани, который состоится 22—24 октября.

Рената Валеева