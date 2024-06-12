В Таиланде рассчитывают на поддержку своего членства в БРИКС на саммите в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Таиланд рассчитывает на поддержку своего намерения стать полноправным участником БРИКС на предстоящем саммите объединения в Казани, который состоится 22—24 октября. Об этом заявил глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг на конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», которая прошла в рамках председательства России в объединении, пишет ТАСС.



Марит Сангиампхонг выразил уверенность в том, что членство Таиланда в БРИКС будет способствовать развитию этой группы и усилит ее влияние на мировой арене. Он также подчеркнул, что чем скорее произойдет присоединение потенциально новых участников БРИКС, тем сильнее будет голос объединения. Министр обратился к участникам конференции с просьбой поддержать полноправное членство Таиланда.

В своей речи министр также отметил, что Таиланд стремится к сотрудничеству и объединению с другими членами БРИКС. По его словам, это позволит сделать объединение более инклюзивным, взаимосвязанным и влиятельным в процессе формирования мирового порядка, который был бы справедливым, стабильным и благополучным для всех.

Напомним, Минск надеется на то, что Белоруссия сможет вступить в объединение БРИКС после предстоящего саммита, который пройдет в октябре в Казани.



Рената Валеева