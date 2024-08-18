Более тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от COVID

Фото: Максим Платонов

В Великобритании более 13,7 тыс. человек обратились за компенсацией ущерба здоровью, который, по их мнению, был нанесен вакцинацией против COVID-19, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

Выплаты уже получили люди, которые перенесли инсульт, сердечный приступ, образование опасных тромбов, воспаление спинного мозга, чрезмерные отеки и паралич лицевого нерва. Большинство из них (около 97%) делали прививку вакциной компании AstraZeneca, остальные — препаратами от Pfizer или Moderna.

Программа компенсации ущерба от вакцин (Vaccine Damage Payment Scheme, VDPS) действует в Британии с 1979 года. Пострадавшие получили единовременную выплату в размере £120 тыс., или около $155 тыс. Правительство удовлетворило 175 заявок, что составляет менее 2% от общего числа обращений. Более 5,5 тысячи заявлений были отклонены.

Большинство заявлений связаны с побочными эффектами от вакцины Vaxzevria (AZD1222), разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca. Это векторный препарат, для доставки генетической информации вируса SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса — вектора. Эффективность препарата составила 70%. Производство было начато еще до завершения тестирования в июне 2020 года, первой в мире ее применение одобрила Великобритания.

Вакцина была одобрена ВОЗ и регуляторами более чем в 70 странах, но не в США. В мае Европейское агентство по лекарственным средствам отозвало разрешение на применение вакцины на территории ЕС по просьбе фармацевтического гиганта. Тогда же AstraZeneca объявила об отзыве препарата по всему миру, официальной причиной назвали падение спроса. Неделей ранее фармацевтический гигант впервые признал, что вакцина может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз.

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Рената Валеева