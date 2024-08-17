В Минобороны России заявили о серьезности оценки информации о подготовке Киева к ударам по Курской АЭС

Фото: Татьяна Демина

В Минобороны России заявили о серьезности оценки информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской атомной электростанции. По сообщениям независимых каналов, цель данной провокации — обвинение российской стороны в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.

— Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. «О борьбе с актами ядерного терроризма», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в случае реализации плана со стороны Киева Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Напомним, ночью стало известно, что власти Украины планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, сообщали российские СМИ со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области: «На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины».

Разиль Самигуллин