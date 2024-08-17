В Курской области продлили изменения схем движения поездов до 31 августа

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Курской области продлили изменение схем движения поездов до 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании.

— Продлевается измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области, — говорится в сообщении организации.

Напомним, аналогичные меры были приняты 12 августа. Тогда эти меры ввели для обеспечения безопасности в пути следования. Изменения коснулись четырех составов.

Разиль Самигуллин