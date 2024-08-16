Вице-премьера России Александра Новака назначили членом наблюдательного совета ВЭБа
Вице-премьера России Александра Новака назначили членом наблюдательного совета ВЭБа. Соответствующее распоряжение было издано правительством страны, сообщает Интерфакс.
Также с должности члена набсовета ВЭБа был снят глава Минобороны Андрей Белоусов.
Напомним, в июне Игорь Шувалов вновь был назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Впервые Шувалов возглавил госкорпорацию в 2018 году. Он сменил на этом посту Сергея Горькова.
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