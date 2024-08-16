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Вице-премьера России Александра Новака назначили членом наблюдательного совета ВЭБа

20:33, 16.08.2024
Вице-премьера России Александра Новака назначили членом наблюдательного совета ВЭБа
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Вице-премьера России Александра Новака назначили членом наблюдательного совета ВЭБа. Соответствующее распоряжение было издано правительством страны, сообщает Интерфакс.

Также с должности члена набсовета ВЭБа был снят глава Минобороны Андрей Белоусов.

Напомним, в июне Игорь Шувалов вновь был назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Впервые Шувалов возглавил госкорпорацию в 2018 году. Он сменил на этом посту Сергея Горькова.

Разиль Самигуллин

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