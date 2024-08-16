В Татарстане станции контроля качества воздуха с начала года выполнили более 2,7 млн измерений

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В Татарстане станции контроля качества воздуха с начала года выполнили более 2,7 млн измерений. В Казани же с января проведено более 831 тысячи замеров, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Также в ведомстве сообщили, что с 9 по 16 августа на территориях столицы Татарстана и Зеленодольского района превышения ПДК загрязняющих веществ не фиксировались.

В прошлом месяце, в Татарстане в ходе операции «Чистый воздух» проверили более 1,3 тысячи автомобилей в рамках национального проекта «Экология». Операция стартовала 1 июня и продлилась до 30 сентября. Проверки прошли в 12 районах республики.

Разиль Самигуллин