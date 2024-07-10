В Татарстане за 30 лет доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ снизилась в 10 раз

В Татарстане в ходе операции «Чистый воздух» проверили 1 312 автомобилей в рамках национального проекта «Экология». Операция стартовала 1 июня и продлится до 30 сентября. Проверки проходят в 12 районах Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

За последние годы наблюдается тенденция к снижению количества машин с повышенным содержанием загрязняющих веществ в выбросах. Так, с 1994 года доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ снизилась в 10 раз — с 27,5% в 1994 году до 2,7% в 2023 году. Это обусловлено улучшением качества моторного топлива и заменой старого парка автомобилей на новые, более экологичные. За последние 5 лет общее количество автотранспортных средств 4 экологического класса и выше увеличилось на 31,2%, а количество автомашин низких экологических классов ежегодно снижается почти на 15%.

В 2023 году было проверено более 6,8 тыс. автомашин, из них превышение норм токсичности выявлено у 184. Наиболее экологически чистый — автотранспорт на газомоторном топливе (превышение 1,9%). Наибольший процент транспорта с превышением — грузовой автотранспорт с дизельным двигателем (6,4% и 5,3% соответственно).

Стоит подчеркнуть, что Минэкологии Татарстана также ведет активный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Так, с 1 по 7 июня автоматические станции контроля в Казани зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций сероводорода и формальдегида.