В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Сеченова
В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Сеченова. Дорогу перекроют из-за реконструкции тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения.
В районе здания №17а проезд перекроют с 18:00 31 августа до 6:00 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Напомним, с 3 по 12 сентября в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Чехова. Дорогу перекроют из-за работ по выносу водопровода.
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