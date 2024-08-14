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В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Чехова

13:03, 14.08.2024
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Чехова
Фото: Реальное время

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Чехова. Дорогу перекроют из-за работ по выносу водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 3 по 12 сентября по улице Чехова перекроют участок дороги в районе дома №4 и здания №2а (корп.1).

Сегодня также стало известно о том, что в Казани продлили ограничение движения транспорта на улице Профессора Нужина до 30 августа. Участок дороги перекрыт из-за ремонта асфальта.

Разиль Самигуллин

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