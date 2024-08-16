Годовая инфляция в Татарстане за июль выросла до 9,04%

Фото: Максим Платонов

По итогам июля 2024 года годовая инфляция в Татарстане выросла до 9,04% после 8,46% в июне. На эти показатели повлияла индексация тарифов на коммунальные услуги. Уровень инфляции в республике оказался ниже российских, которые равны 9,13%, однако оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,85%), сообщили в Нацбанке Татарстана.

В июле годовой прирост цен на продовольственные товары в республике снизился до 10,26%. Небольшое падение показателей связывают с укреплением рубля и расширением предложения некоторых продуктов.

По сравнению с июнем годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле почти не изменился и составил 5,31%. Прирост цен сдерживал эффект высокой сравнительной базы прошлого года.

Из-за отдельно регулируемых тарифов в сфере услуг годовой прирост цен в июле составил 12,94%. Так, с начала месяца были проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, что стало причиной повышения годового прироста цен на них.



Напомним, с 30 июля по 5 августа годовая инфляция в России замедлилась до 9,02%. Ранее этот показатель составлял 9,11%. На отчетной неделе в секторе продовольственных продуктов зафиксировано снижение общего уровня цен на товары.

Разиль Самигуллин