С 30 июля по 5 августа годовая инфляция в России замедлилась до 9,02%

Фото: Максим Платонов

С 30 июля по 5 августа годовая инфляция в России замедлилась до 9,02%. Неделю назад этот показатель составлял 9,11%, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

На отчетной неделе в секторе продовольственных продуктов зафиксировано снижение общего уровня цен на товары (-0,02%). Среди непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,22% на фоне изменения цен на электрические и бытовые товары, а также на автомобили. Также на фоне значительного снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы упала стоимость в сфере услуг.

Напомним, по прогнозам Центрального банка России, к концу третьего квартала инфляция составит 7,8% в годовом выражении. Ожидается, что к концу текущего года ее уровень будет находиться в диапазоне от 6,5% до 7%, а к концу 2025 года снизится до 4—4,5%.

Разиль Самигуллин