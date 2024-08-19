Эксперт Банка ЗЕНИТ: нужно искать баланс интересов кредиторов, должника и государства

Как реагировать коммерческим банкам на новые вызовы и риски, как банкам поможет реестр имущества, ограниченного в обороте, — например, мобилизационных мощностей, и почему иски о деприватизации повлияют на стоимость кредитования, рассказал Дмитрий Мехряков, директор департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности ПАО «Банк ЗЕНИТ», в интервью главному редактору журнала «Арбитражная практика для юристов» Андрею Набережному.

«Формирование негативной для залогодержателя практики судов может привести к ощутимым изменениям в кредитной политике банковской системы, особенно в отношении стратегических предприятий, а это, в свою очередь, потребует от государства значительного увеличения государственных субсидий и внесения изменений в законодательство», — отметил Дмитрий Мехряков.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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