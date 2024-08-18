На поисково-спасательное обеспечение полетов в Приволжье выделили 13,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Государственная корпорация по организации воздушного движения России заключила контракт с АО «Казанское авиапредприятие» на сумму 13,6 млн рублей. Договор предполагает оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания.

Экипажи будут выполнять тренировочные полеты и участвовать в совместных учениях с парашютно-десантными группами, готовясь к поиску и спасанию потерпевших бедствие воздушных судов и их пассажиров.



Целью проводимых работ является:

поддержание постоянной готовности экипажей к поисково-спасательным операциям;

обучение экипажей и спасательных групп;

оказание помощи пострадавшим.

В рамках учений пройдут 7,5 часа тренировочных полетов и более 2 тысяч часов дежурств.



Договор предусматривает возможность увеличения цены не более чем на 10% при необходимости дополнительного объема услуг. Работы будут проводиться в срок с 1 сентября по 30 ноября текущего года.

Напомним, в конце июля в акватории Финского залива прошли совместные учения кораблей Балтийского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Экипажи корвета «Сообразительный» и эсминца «Цзяу Цзоу» отработали организацию поисково-спасательных действий и оказание помощи условному надводному кораблю, получившему повреждения в ходе боя.



Дарья Пузикова