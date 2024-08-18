Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На поисково-спасательное обеспечение полетов в Приволжье выделили 13,6 млн рублей

17:36, 18.08.2024
На поисково-спасательное обеспечение полетов в Приволжье выделили 13,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Государственная корпорация по организации воздушного движения России заключила контракт с АО «Казанское авиапредприятие» на сумму 13,6 млн рублей. Договор предполагает оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания.

Экипажи будут выполнять тренировочные полеты и участвовать в совместных учениях с парашютно-десантными группами, готовясь к поиску и спасанию потерпевших бедствие воздушных судов и их пассажиров.

Целью проводимых работ является:

  • поддержание постоянной готовности экипажей к поисково-спасательным операциям;
  • обучение экипажей и спасательных групп;
  • оказание помощи пострадавшим.

В рамках учений пройдут 7,5 часа тренировочных полетов и более 2 тысяч часов дежурств.

Договор предусматривает возможность увеличения цены не более чем на 10% при необходимости дополнительного объема услуг. Работы будут проводиться в срок с 1 сентября по 30 ноября текущего года.

Напомним, в конце июля в акватории Финского залива прошли совместные учения кораблей Балтийского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Экипажи корвета «Сообразительный» и эсминца «Цзяу Цзоу» отработали организацию поисково-спасательных действий и оказание помощи условному надводному кораблю, получившему повреждения в ходе боя.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также