На поисково-спасательное обеспечение полетов в Приволжье выделили 13,6 млн рублей
Государственная корпорация по организации воздушного движения России заключила контракт с АО «Казанское авиапредприятие» на сумму 13,6 млн рублей. Договор предполагает оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания.
Экипажи будут выполнять тренировочные полеты и участвовать в совместных учениях с парашютно-десантными группами, готовясь к поиску и спасанию потерпевших бедствие воздушных судов и их пассажиров.
Целью проводимых работ является:
- поддержание постоянной готовности экипажей к поисково-спасательным операциям;
- обучение экипажей и спасательных групп;
- оказание помощи пострадавшим.
В рамках учений пройдут 7,5 часа тренировочных полетов и более 2 тысяч часов дежурств.
Договор предусматривает возможность увеличения цены не более чем на 10% при необходимости дополнительного объема услуг. Работы будут проводиться в срок с 1 сентября по 30 ноября текущего года.
Напомним, в конце июля в акватории Финского залива прошли совместные учения кораблей Балтийского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Экипажи корвета «Сообразительный» и эсминца «Цзяу Цзоу» отработали организацию поисково-спасательных действий и оказание помощи условному надводному кораблю, получившему повреждения в ходе боя.
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