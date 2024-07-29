В Финском заливе завершились совместные учения России и Китая

В акватории Финского залива прошли совместные учения кораблей Балтийского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, пишет «Интерфакс».

Экипажи корвета «Сообразительный» и эсминца «Цзяу Цзоу» провели учения типа «Пассекс», отработав совместные действия по обнаружению и уничтожению «минных заграждений». Также российские и китайские моряки отработали организацию поисково-спасательных действий и оказание помощи условному надводному кораблю, получившему повреждения в ходе боя.

Во время учений корабли двух стран синхронизировали скорость хода и выдерживали интервал с учетом водоизмещения кораблей и скорости ветра. Кроме того, они выполнили задачи по передаче жидких и сухих грузов на ходу.

Это уже не первые совместные учения российских и китайских военных моряков. В июле корабли России и Китая провели совместное учение «Морское взаимодействие — 2023», в котором участвовали прибывшие в китайский порт Чжаньцзян российские корветы «Громкий» и «Резкий», а также несколько китайских кораблей.