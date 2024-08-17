В Казани на камеры наблюдения для метро выделили 9,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» Казани потратило 9,5 млн рублей на оборудование системы видеонаблюдения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит поставить:

49 камер видеонаблюдения типа «шар в стакане»;

67 камер типа «цилиндр»;

21 управляемый коммутатор;

один видеосервер.

Камеры должны обнаруживать людей, пропавшие или оставленные предметы, пересечение линии, а также осуществлять контроль области и детекцию движения. В число функций устройств типа «шар в стакане» входят еще и перекрестный подсчет, обнаружение плотности толпы, определение длины очереди, формирование тепловой карты.

Поставка товара включает в себя доставку, монтаж и пусконаладку системы. Гарантийный срок всего оборудования — три года. Исполнитель должен предоставить устройства в течение двух недель после получения заявки.

Напомним, недавно в столице Татарстана увеличили количество камер с ИИ, которые следят за перевозкой сыпучих грузов в большегрузах. По городу их расставлено 46 штук.

Галия Гарифуллина