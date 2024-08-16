На саммит БРИКС в Казани пригласили президента Боливии, США угрожают стране созданием радикальных движений

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Президент Боливии Луис Арсе получил официальное приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в республике.

По словам представителя посольства, власти Боливии выразили желание присоединиться к объединению еще в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Однако статус заявки пока неизвестен.

Сближение стран Латинской Америки с Россией вызывает недовольство Вашингтона. Некоторые эксперты связывают недавнюю попытку военного переворота в Боливии с недовольством США политикой этой страны.

26 июня к президентскому дворцу в Ла-Пасе стали подтягиваться военные с закрытыми лицами и бронемашины. Отправленный в отставку генерал Хуан Хосе Сунига требовал смены кабинета министров, ареста экс-президента страны Эво Моралеса и освобождения политических заключенных. Ситуацию быстро удалось взять под контроль.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что страны Латинской Америки испытывают колоссальное давление со стороны США из-за сотрудничества с Россией. Штаты угрожают латиноамериканским странам вторичными санкциями и созданием радикальных оппозиционных движений через агентурную сеть, широко раскинувшуюся в этом регионе.

Бразилия и Индия также поддерживают намерение Боливии стать членом БРИКС. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после встречи с боливийским коллегой заявил, что Бразилия смотрит очень положительно на вступление Боливии и других стран региона.



Рената Валеева