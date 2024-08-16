В Казани потратят около 493 млн рублей на новую базу коммунальных служб

Фото: Максим Платонов

В Казани на строительство новой базы для оказания услуг коммунального обслуживания на ул. Воровского выделено 492,8 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер выставили на портале госзакупок.

На территории площадью 23,9 тыс. кв. метров появится комплекс, включающий КПП, административно-бытовой корпус, ремонтный блок, склады для хранения реагентов и песко-соляной смеси, склад автотранспортной службы, закрытую контейнерную площадку, станцию хранения и заправки жидким реагентом и трансформаторную подстанцию.

Тем же тендером выделяется более 87 млн рублей на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов.



Напомним, что просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане превышает 9 млрд рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.



Анастасия Фартыгина