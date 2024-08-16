«Готов пройти детектор лжи!»: суд Татарстана не выпустил из СИЗО экс-главу КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд РТ отказался менять меру пресечения бывшему главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову. На заседании тот пожаловался на отсутствие лечения в СИЗО и утверждал, что после увольнения по утрате доверия ни с кем из сотрудников администрации не встречался, передает с заседания журналист «Реального времени».



Арестованный заявил суду, что уже в СИЗО 2 и 12 августа обращался в медсанчасть за помощью. «К сожалению, кроме обезболивающих в СИЗО квалифицированного лечения оказать не могут. А мое заболевание ибупрофеном не лечиться», — заявил Миронов и попросил запросить в подтверждение медицинские документы. Адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Тимур Табакчи ходатайство поддержали, прокурор просил отказать.

Суд ходатайство отклонил, посчитав, что справки о состоянии здоровья обвиняемого уже имеются в материалах дела.

Как уверяют источники «Реального времени», на всех своих допросах бывший чиновник заявлял о своей невиновности и говорил: «Готов пройти детектор лжи!» На данный момент психофизиологическое исследование на полиграфе не назначено.

— Я оказывал содействие следствию. По звонку — не по повестке — всегда являлся. Как уволился, с апреля больше ни с кем [из сотрудников администрации] не встречался и никаких препятствий не чинил, — поделился с судом сегодня Сергей Миронов и попросил удовлетворить жалобу адвокатов о более мягкой мере пресечения.

Ключевой довод адвокатов — суд первой инстанции санкционировал арест, не дав оценки об обоснованности подозрений в адрес бывшего главы двух районов. А также заявлению одного из свидетелей об оказываемом на него давлении, и показаниях двух других свидетелей и самого Миронова, что на допросах в СК их расспрашивают не по обстоятельствам возбужденных дел, а по деталям гражданского иска прокуратуры, которая требует обратить в доход государство имущество родни Миронова на 308 млн рублей.

В своей жалобе защитники из бюро «А2К Лигал» подчеркивали — ранее избранная их клиенту мера пресечения в виде обязательства о явке ни разу не нарушалась. Более того, 30 июля после проведения третьей операции в казанской клинике Миронову выдали направление на лечение в стационаре Главного военного госпиталя им. Бурденко. Однако он отложил поездку, поскольку 1 августа был вызван на очередной допрос. А по его итогам оказался под стражей.

— В суде первой инстанции не дана оценка собственно состоянию здоровья. Суд ограничился одним предложением: «Сведений о невозможности содержания Миронова под стражей по медицинским показаниям суду не представлено». Приобщенные следствием документы оценки не получили, — подчеркнул Рамиль Ахметгалиев. При этом к делу приобщена справка об осмотре обвиняемого в травмпункте Вахитовского района перед его водворением в изолятор временного содержания. «Следователь со мной туда не ездил. Медик осмотр не проводил, просто спросил, Миронов ли я», — поделился с судом деталями арестованный.

Его адвокат сообщил суду о нарушении права на защиту: следствие с прокурором представили суду аргументы относительно обоснованности возникших подозрений, документы от адвокатов с альтернативными доказательствами Вахитовский суд приобщать отказался.

Речь в первую очередь о вступившем в силу решении Кировского райсуда Казани, который еще в 2019-м узаконил ту самую перепланировку помещений в жилом доме, которая сейчас фигурирует в эпизоде предполагаемого злоупотребления полномочиями экс-главы двух районов. В апреле 2024-го решение о законности действий арендатора — ООО «Агроторг» вынес и Московский суд Казани, отклонив иск прокуратуры. Причем в первом решении четко указано: инициатором перепланировки выступали юрлица, а не сам Миронов и его мать — владелица помещений. Нарушений прав жильцов и норм Жилищного кодекса эксперты и суды не выявили.

Ахметгалиев отметил, что прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по тем же обстоятельствам, однако не указала коллегам из СК о наличии двух судебных актов. «Есть ли основания говорить, что возникли сомнения в обоснованности подозрений? Я полагаю, что есть», — заявил он. Такие же сомнения, по версии защитника, вызывает и изучение деталей по «зарплатным» эпизодам дела, включая неоднократные допросы водителя Шарапова и замдиректора МУП «ДРЭУ» Кулешова, которые изначально отрицали какую-либо причастность Миронова к схеме с доплатой за сверхурочный труд путем фиктивного приема на работу... родственников водителя. Позже оба изменили показания, при этом Кулешов успел направить жалобу об оказании на него давления оперативными сотрудниками в прокуратуру и СК.

«Несмотря на увольнение, Миронов продолжает пользоваться определенным авторитетом. Сохраняется угроза использование служебных связей», — заявил представитель прокуратуры Татарстана, настаивая на законности ранее избранной меры пресечения и отсутствии оснований для ее смягчения.

На этой неделе водитель бывшего главы КирМоса Альберт Шарапов, также обвиняемый в мошенничестве с получением «второй» зарплаты, был освобожден из-под ареста. По ходатайству следствия, суд избрал ему запрет определенных действий.

Напомним, по версии силовиков, бывший водитель служебной иномарки, на которой ездил Миронов, и его сменщик в период с 2017 по 2024 годы незаконно получали надбавки за сверхурочный труд путем фиктивного трудоустройства своих родных и знакомых в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района». У водителя Златковского там числилась жена. У Шарапова — брат, отец и приятель. Общий размер выплат в адрес этих четырех человек в Следкоме оценили почти в 2 млн рублей. Силовики полагают, что именно Миронов, путем превышения полномочий организовал эту схему, чем способствовал хищению бюджетных средств.



Еще один эпизод дела касается бизнеса матери ВИП-обвиняемого. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», Ирина Миронова еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. Глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, полагают силовики.



Ирина Плотникова