В пятницу в Казани прогнозируется до +18 градусов и небольшой дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с.



В Татарстане же прогнозируется облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов с ветром до 14 м/с.

Напомним, что обширный циклон сохранит дождливую погоду в республике до конца недели.