Напавшего на полицейского в Москве американца заключили под стражу на 2 месяца

Фото: Динар Фатыхов

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца гражданина США Татера Джозефа. Он будет находиться под арестом до 14 октября 2024 года.

Татер Джозеф обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии самого Татера, причиной конфликта стало то, что персонал гостиницы отказался его заселить без информации о его предыдущем месте проживания в Москве. После того как ему объяснили, что требование о предоставлении документов продиктовано постановлением правительства, он их предоставил, но в заселении ему отказали из-за неудовлетворительной характеристики с предыдущего места проживания. Тогда он начал ругаться и вести себя агрессивно.

До этого Татер был отправлен под арест за мелкое хулиганство. В суде он заявил, что не признает вину в этом правонарушении.

В материалах дела также сказано, что Татер постоянно проживает на территории штата Джорджия, холост, имеет двух малолетних детей.

Рената Валеева