В Оренбургской области сошли с рельсов шесть грузовых вагонов

Фото: Максим Платонов

На станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги (филиал РЖД) 15 августа в 16:50 по местному времени произошел сход шести порожних грузовых вагонов. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. На движение других поездов этот инцидент не повлиял.

К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург. Причины схода устанавливаются. Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.



Напомним, 29 июля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева