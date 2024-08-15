В Конго с начала года более 15 тысяч человек заболели оспой обезьян

Фото: Динар Фатыхов

По словам министра здравоохранения Конго Самюэля Роже Камбы, с начала 2024 года в стране зарегистрировано 15 664 случая заболевания оспой обезьян (mpox) и 548 смертей, пишет ТАСС.

Инфицированные выявлены во всех провинциях страны. По состоянию на июль в ДРК было 13 тыс. заболевших, 450 человек умерли от оспы. 14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией. Для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».

Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами натуральной оспы, но менее серьезны. Заразиться оспой можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Рената Валеева