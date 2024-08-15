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Банк России опубликовал курс валют с 16 августа

17:27, 15.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 16 августа
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 16 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Цена юаня понизилась на 0,14 рубля, доллар опустился в цене на 1,21 рубля, евро подешевел на 1,99 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,93 рубля;
  • доллар — 88,8 рубля;
  • евро — 98,32 рубля.
Рената Валеева

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