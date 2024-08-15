Минсельхоз России выделит 930,9 млн рублей на компенсацию ущерба садоводам из-за заморозков

Фото: Максим Платонов

Минсельхоз России предлагает выделить 930,9 млн рублей из резервного фонда правительства для компенсации ущерба, который был нанесен садоводам аномальными майскими заморозками, пишет «Интерфакс».

Кроме того, министерство увеличило целевой показатель по закладке садов в 2025—2027 годах. По сравнению с ранее запланированными значениями площадь садов и ягодников вырастет на 35,5% — с 19,1 тысячи г до 25,5 тысячи г. В 2028—2030 годах планируется заложить еще порядка 19 тыс. гектаров новых садов и ягодников.

Увеличение темпов закладки многолетних насаждений позволит сельхозпроизводителям к 2028 году нарастить производство фруктов и ягод до 2,2 млн тонн, что на 12,2% выше ранее сформированного прогноза (1,96 млн тонн). К 2028 году уровень самообеспеченности фруктами и ягодами должен достичь 51%, а к 2030 году — 55%. При этом пороговое значение доктрины продовольственной безопасности составляет 60%.

Для привлечения инвестиций в отрасль и увеличения мощностей по хранению и доработке плодов и ягод продолжает действовать такая мера господдержки, как возмещение прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК. За счет консолидированных бюджетных источников возможно возмещение до 25%.

Российские садоводы, в том числе и в Татарстане, столкнулись с серьезной проблемой — аномально низкие температуры в мае привели к потере значительной части урожая яблок.

Заморозки повредили более 13,5 тыс. гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений. Из-за этого Минсельхоз снизил прогноз по сбору яблок в этом году до 1,5 млн тонн с первоначальной оценки в 1,8 млн тонн. В прошлом году урожай яблок составил 1,7 млн тонн.



Рената Валеева