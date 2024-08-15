В Татарстане утвердили обвинения заведующей столовой «Нэфис Косметикса», где отравилось более 75 человек
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней жительницы Казани. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Обвиняемая, будучи заведующей производством в заведении общественного питания в АО «Нэфис Косметикс», допустила нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В результате отравились 79 посетителей столовой.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Напомним, 16—17 марта в заведении общественного питания на территории предприятия отравились сотрудники. Организация расторгла договор с поставщиком питания. Рабочим выплатили денежную помощь в размере 50 тыс. рублей.
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