Жители Татарстана получат налоговые уведомления на сумму 9,6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Налогоплательщикам Татарстана в этом году направили 2,2 млн уведомлений об уплате имущественных налогов, общая сумма начислений составила 9,6 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

В этом году впервые ввели налог на доходы с вкладов. Он рассчитывается только на сумму процентов по вкладам за 2023 год, которая превышает 150 тыс. рублей.

В уведомлениях также указан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 3,6 млрд рублей. Срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ — до 2 декабря 2023 года.

— Напомню, что уплатить имущественные налоги и НДФЛ в этом году необходимо не позднее 2 декабря этого года. Важно знать, что за несовершеннолетних детей обязанность по уплате налогов исполняют родители. Поэтому, уважаемые родители, не забывайте платить налоги не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей, на которых оформили объекты налогообложения. Рекомендую подключить ребенка к личному кабинету налогоплательщика. Для этого необходимо обратиться в любой налоговый орган или в любое отделение МФЦ с паспортом, либо документом, подтверждающим полномочия законного представителя и со свидетельством о рождении ребенка, — сообщил глава ФНС.



Дарья Пузикова