Казань вошла в топ-10 направлений для туристов в сентябре

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в топ-10 направлений для туристов в сентябре. Так, на столицу Татарстана приходится 3% от общего числа бронирований отелей в России. Однако в текущем году большинство туристов отправятся за границу. Так, согласно исследованиям OneTwoTrip, доля зарубежных заказов по сравнению с прошлым годом увеличилась на треть и составила 46%, сообщает «Газета.ru».

Наиболее популярным направлением у туристов стал Сочи, на него приходится 15,6% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург, туда планируют отправиться 15% россиян. Замыкает тройку лидеров Москва, так, в столицу оформлено 14,6% отельных заказов.

Также в топ направлений для отдыха в сентябре вошли Калининград (4,6%), Владивосток (2,8%), Анапа (1,6%), Екатеринбург (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Южно-Сахалинск (1,3%). В этом сентябре увеличился спрос на отели в Екатеринбурге (+50%), Южно-Сахалинске (+44%), Калининграде (+21%) и Владивостоке (+12%).

Среди зарубежных направлений у россиян все также лидирует Стамбул, так на город приходится 5,6% бронирований. Второе место по популярности занял Будапешт (3,6%), замкнул тройку лидеров Токио, на него пришлось 3,4% отельных заказов.

Напомним, в этом году на 53% больше туристов собираются лететь за границу. Доля заказов в другие страны выросла до 40%. Остальные 60% отправятся в путешествия по России. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва: доля столицы составляет 17,7%, как и в прошлом году. Следом идут Сочи, куда оформлено 16,9% заказов, и Санкт-Петербург, на который приходится 11,1% бронирований.

Разиль Самигуллин