В Казани завершили капитальный ремонт дома по ул. Галактионова, 5
В рамках финансирования саммита БРИКС в столице Татарстана завершили капитальный ремонт дома по ул. Галактионова, 5. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского и Вахитовского районов.
Восстановлены арочные ворота с калиткой, очищены и окрашены наружные стены, окна и двери. Выполнена гидроизоляция, заменены отливы и водосточные трубы.
Всего в Приволжском и Нахимовском районах благодаря саммиту отремонтировано 26 домов. Ремонт трех объектов культурного наследия планируется завершить до конца августа.
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