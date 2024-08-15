В Казани завершили капитальный ремонт дома по ул. Галактионова, 5

В рамках финансирования саммита БРИКС в столице Татарстана завершили капитальный ремонт дома по ул. Галактионова, 5. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского и Вахитовского районов.

Восстановлены арочные ворота с калиткой, очищены и окрашены наружные стены, окна и двери. Выполнена гидроизоляция, заменены отливы и водосточные трубы.

Всего в Приволжском и Нахимовском районах благодаря саммиту отремонтировано 26 домов. Ремонт трех объектов культурного наследия планируется завершить до конца августа.



Анастасия Фартыгина