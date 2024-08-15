Казань примет 20 тыс. гостей в рамках саммита БРИКС

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Казань готовится к приему рекордного количества гостей — 20 тыс. человек, которые посетят город в рамках саммита БРИКС с 23 по 24 августа, сообщила мэрия города.

Мэр Казани Ильсур Метшин провел сегодня объезд объектов туристической сферы, проверив готовность отелей. Он отметил, что для размещения гостей будет задействовано 53 казанских отеля, а также 17 других объектов размещения.

— В еженедельном режиме по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова мы проводим штабы по подготовке к саммиту. Регулярно проверяем, что называется, ногами все средства размещения. Сейчас в отелях идут строительные, отделочные работы, проводится дополнительное благоустройство. На сегодня готовы к приему гостей 37 отелей, в остальных работы должны быть завершены в течение месяца, — сообщил мэр города.

Делегации стран-участников саммита будут размещены в 25 отелях, еще 16 предназначены для журналистов и сопровождающих. Остальные 12 отелей предназначены для волонтеров, сотрудников правопорядка и других клиентских групп.

Ильсур Метшин подчеркнул необходимость проводимой модернизации отелей для роста количества туристов и поручил усилить охрану режима тишины в период проведения саммита.

Напомним, что министр строительства и архитектуры Татарстана Марат Айзатуллин отчитался о готовности объектов к саммиту БРИКС. На данный момент к началу саммита в Казани планируют завершить строительство нового здания театра им. Г. Камала. Также министр напомнил о новом детском парке на берегу Казанки — выполнение работ составляет 89%.



Анастасия Фартыгина