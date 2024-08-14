Минстрой Татарстана отчитался о степени готовности объектов к саммиту БРИКС

Фото: Василя Ширшова

Министр строительства и архитектуры Татарстана Марат Айзатуллин отчитался о готовности объектов к саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятие пройдет 22–24 сентября.

Так, к началу саммита планируется завершить строительство нового здания театра им. Г. Камала и обустройство парка рядом с ним. Айзатуллин назвал объект знаковым для города.

Также министр напомнил о новом детском парке на берегу Казанки — выполнение работ составляет 89%. Его открытие запланировано на 30 августа.

На данный момент в парке завершается внесение плодородного грунта, монтаж закладных под освещение, устройство кабелей электроснабжения, монолитные работы под брусчатку, монтаж малых архитектурных форм, кровли павильона, формирование холмов. Кроме того, в парке сажают деревья, укладывают газон и брусчатку, обустраивают систему автополива, в павильоне идут отделочные работы.

Кроме того, к началу саммита появятся восемь новых аппарт-отелей, которые находятся у моста «Миллениум». Их строительство находится на завершающей стадии. Рядом с ними на берегу Казанки ведется строительство двух первых башен гостиничного комплекса.

В сегменте жилищного домостроения завершается строительство двух жилых домов в жилом районе Казани «М-14».

7 августа прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в рамках подготовки к саммиту проводится большая организационная работа в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом и коллегами из министерств и ведомств.

Елизавета Пуншева