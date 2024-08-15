Сергей Кравцов: к концу 2024 года в России появятся новые учебники истории для пятых—девятых классов

К концу 2024 года в России появятся единые учебники по истории для пятых—девятых классов. Также новые методички по обществознанию будут созданы для девятиклассников. Об этом на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование. Конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для пятых—девятых классов, и по обществознанию для девятого класса, — заявил министр.

Сергей Кравцов добавил, что ведомство также разработало механизмы, которые поспособствуют уменьшению расходов на закупку учебников. Напомним, с 1 сентября 2023 года в образовательных учреждениях используются новые учебники по истории для 10—11-х классов.

В начале августа вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что государственные учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» для 8—11-х классов, а также по труду для 1—9-х классов, истории для 5—9-х классов и обществознанию для 9—11-х классов появятся к началу 2025 учебного года.

Разиль Самигуллин