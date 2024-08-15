Завтра в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 17 м/с
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, завтра на территории региона прогнозируется сильный северо-западный ветер порывами до 17 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В целом завтра в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов.
Во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Приволжском федеральном округе температура воздуха на этой неделе будет ниже нормы на 2—3 градуса. Однако в выходные дни она постепенно повысится и приблизится к нормальным значениям.
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