В Гидрометцентре России рассказали о погоде до конца недели

Фото: Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе и Магаданской области прогнозируется температура ниже нормы, об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До конца недели в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается жаркая погода с температурой на 5–9 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, настоящее лето ждет жителей Сибирского федерального округа. Здесь до 18 августа температура будет держаться на уровне плюс 27 — плюс 33 градуса, а в Красноярском крае и Тыве — подниматься до плюс 34 — плюс 35 градусов, что на 6–9 градусов превышает норму.

В Приволжском федеральном округе температура воздуха на этой неделе будет ниже нормы на 2–3 градуса. Однако в выходные дни она постепенно повысится и приблизится к нормальным значениям.

На юге европейской части России ожидается комфортная погода: температура около 30 градусов (плюс 29 — плюс 33), существенных осадков не прогнозируется.

Напомним, жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в регионе днем и вечером ожидаются грозы и сильные ветры с порывами до 15—18 м/с, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.