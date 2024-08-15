Исследование: половина российских компаний испытывает нехватку квалифицированных кадров

Фото: Максим Платонов

Более 50% руководителей нуждаются в усилении рабочего коллектива

Каждой четвертой российской компании не хватает сотрудников, а каждый третий работодатель планирует нанять дополнительных специалистов, чтобы усилить коллектив. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» и сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про».



Острее всего бизнесу не хватает менеджеров среднего звена или «многозадачных исполнителей» (44%), руководителей отдельных направлений (36%) и линейного персонала (25%). По их словам, такие сотрудники крайне необходимы для успешной работы различных отделов.

Руководители компаний в первую очередь интересуются способностью сотрудника выполнять поставленные задачи (81%), условиями, в которых готов работать соискатель (71%), и только потом уровнем вознаграждения (60%).



Чаще всего работодатели предлагают вознаграждение, не превышающее 100 тыс. рублей. Так, 55% предлагают вознаграждение от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а 34% — не более 50 тыс. рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Каждому второму работодателю нужен сотрудник с опытом

Только 32% руководителей готовы сотрудничать со специалистами, которые раньше не работали в других компаниях или не обладают нужными навыками. Большинство же (49%) ищут сотрудников с опытом работы от года, а 17% — с опытом работы от нескольких лет.



В 79% случаев компании, нанимавшие дополнительный персонал на период «высокого спроса», предлагают внештатным сотрудникам работу на постоянной основе.

Почти три четверти опрошенных компаний приглашают таких сотрудников в штат, а 15% — продлевают договор с ними в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.



— Удаленная работа позволяет быстрее находить квалифицированных специалистов. Компания не ограничена географией и может искать сотрудников по всей стране. Гибкий штат дает возможность нанять высококвалифицированного специалиста, пусть и временно, для выполнения конкретных задач. Таким образом, бизнес может повысить доступность квалифицированных кадров за счет удаленной и частичной занятости, — отметил основатель «Консоль.Про» Михаил Провизион.

Олег Исаков