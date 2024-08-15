Татарстан вошел в топ-30 регионов с самым быстрым ростом зарплат за год

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-30 регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Республика данном рейтинге заняла 29-е место и 30-ю позицию по текущему уровню заработной платы, говорится в исследовании hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

В настоящее время средняя зарплата в Татарстане выросла до 64,7 тыс. рублей. В рейтинге по уровню дохода республика обогнала большинство регионов ПФО и уступила только Башкортостану и северным субъектам страны. Первое место в списке заняла Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте — Магаданская область (111 тыс.), на третьем — ЯНАО (98,4 тыс. рублей).

В топе по росту предлагаемых зарплат Татарстан занял 29-ю строчку. Так, в республике заработная плата выросла на 39% или на 18,3 тыс. рублей с 46,4 тыс. до 64,7 тыс. рублей.

— Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников, — заявила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Напомним, в январе — апреле 2024 года средняя зарплата в Татарстане составляла 67 458 рублей. Больше всего за этот период вырос месячный оклад татарстанцев, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью: он составлял 112 тыс. рублей.

Разиль Самигуллин