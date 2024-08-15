В Казани выкупят 5 участков под строительство новой дороги по улице Туфана Миннуллина

Фото: Дарья Пинегина

Исполком Казани издал постановление о выкупе земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для строительства новой автомобильной дороги по ул. Туфана Миннуллина.

Согласно постановлению, подлежат изъятию земельные участки, расположенные по адресу: ул. Хади Такташа, 172. В частности, под выкуп попадают гаражи в ГСК «Волга»: участки 9, 58, 148, 151, 172. Общая площадь изымаемой земли составляет 97 кв. м.

В ближайшие 10 дней собственники недвижимости получат уведомления об изъятии своих объектов. Оценку рыночной стоимости объектов проведет Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани.

Решение приняли 13 августа и основано оно на ранее утвержденных проектах планировки и межевания территории, а также на положениях земельного и гражданского законодательства России.

Напомним, что в Альметьевском районе Татарстана изымут три земельных участка общей площадью 65,6 тыс. га для строительства скоростной дороги Алексеевское — Альметьевск. Это уже не первые участки, изъятые для этой цели.



Анастасия Фартыгина