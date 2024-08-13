В Татарстане изымают еще три участка под скоростную дорогу Алексеевское — Альметьевск

Фото: Максим Платонов

В Альметьевском районе Татарстана изымут три земельных участка общей площадью 65,6 тыс. гектар для строительства скоростной дороги Алексеевское — Альметьевск. Это уже не первые участки, изъятые для этой цели. Проект постановления об изъятии новых участков подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее земельные участки площадью 10,8 тыс. кв. м изъяли для строительства дороги регионального значения Алексеевское — Альметьевск, которая также станет частью платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5).



Новая трасса пройдет через объекты недвижимости, включая напорный нефтепровод, скважины, газопровод, склады, зерносушилку и административные здания.



Анастасия Фартыгина