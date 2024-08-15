Минздрав России выдал разрешение на исследование первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы

Фото: Динар Фатыхов

Российский Минздрав выдал Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА) разрешение на клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.

Как сообщается, в ходе исследований будет проверена эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

Аллерговакцина создана на основе уникальной молекулярной конструкции, а в ее разработке участвовал Институт иммунологии ФМБА России, передает РИА «Новости».



В начале августа в России зарегистрировали новый отечественный аналог инсулина. Препарат прошел все необходимые исследования и клинические испытания, которые проводились в ведущих научно-исследовательских центрах страны.

Олег Исаков