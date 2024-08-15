Экипажу подлодки «Казань» вручили почетную грамоту за мужество и высокий профессионализм

Экипажу атомного подводного крейсера «Казань» вручили почетную грамоту за мужество и высокий профессионализм. Награждение провел губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— В июне весь мир обсуждал, как наша подводная лодка «Казань» прошла незамеченной для военной разведки США. На встрече с командиром атомного подводного крейсера К-561 «Казань» Вячеславом Самойловым передал экипажу корабля почетную грамоту за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе решения задач в Атлантическом океане. И получил в подарок картину, на которой запечатлена наша лодка в акватории Гаваны в этот уникальный момент, — написал Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что экипажем подводной лодки являются жители севера, которые служат в Мурманской области. Он отметил, что моряки Северного флота показали свой профессионализм, выполнив поставленную задачу по заходу в порт Гаваны в Кубе.

Напомним, в начале июля атомная подводная лодка «Казань» в составе корабельной группы Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра. В состав группы кораблей также вошли фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ «Николай Чикер».

Разиль Самигуллин