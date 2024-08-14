Доклад об избиении подростка в Альметьевске представят главе Следкома

Фото: Максим Платонов

В соцсетях распространилась информация о том, что в Альметьевске избили 14-летнего подростка. По данному факту Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «хулиганство».

Председатель комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России по РТ Валерия Липского доклад о ходе расследования дела и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, 11 августа Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в Набережных Челнах. Ребенок упал с качелей из-за обрыва конструкции. Он был госпитализирован.