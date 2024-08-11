Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в Набережных Челнах

Фото: Максим Платонов

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 8 августа в одном из парков Набережных Челнов произошло происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Ребенок упал с качелей из-за обрыва конструкции. Он был госпитализирован. По поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский проведет процессуальную проверку.

До этого Бастрыкин поставил на контроль ситуацию по обращению жительницы Татарстана, которая сообщила о нарушении прав своей 84-летней матери, передвигающейся на инвалидной коляске.