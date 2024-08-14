Аналитики назвали лидера на рынке электромобилей в России

Фото: Динар Фатыхов

Китайская марка Zeekr, официально не представленная на российском рынке, заняла первое место по продажам в сегменте электромобилей за период с января по июль текущего года, свидетельствуют данные «Автостат Инфо».

За 7 месяцев 2023 года в России было продано 5 016 электромобилей Zeekr. Это почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (448 единиц). Следом идут отечественная марка Evolute (1 034 единицы), Volkswagen (860 единиц), «Москвич» (789 единиц) и Tesla (534 единицы). Десятку замкнули бренды Avatr, FAW, BYD, Honda и BMW.

В июле этого года в России было продано 1 119 электромобилей. Продажи таких машин превысили показатели реализации дизельных авто (773 единицы). За первые 7 месяцев объем рынка электромобилей составил 11,7 тыс. единиц.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей.