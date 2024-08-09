В России зарегистрировано более 50 тыс. электромобилей

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей, такие данные получило агентство «АВТОСТАТ».

Несмотря на активный рост парка электрокаров, эксперты отмечают, что на их долю приходится всего лишь 0,11% от общего числа зарегистрированных легковых машин.

Самой распространенной моделью среди электромобилей в нашей стране остается Nissan Leaf — он зарегистрирован в количестве 15,5 тыс. единиц. Далее следует Zeekr 001 (5,7 тыс. экземпляров), Tesla Model 3 (2,6 тыс. штук) и отечественный Evolute i-PRO (2,1 тыс. штук). Отметку в 2 тыс. электрокаров преодолел еще Volkswagen ID.4 (2,1 тыс. штук), парк каждой из оставшихся «электрических» моделей находится ниже указанной отметки.

Чуть более 30% всех электромобилей в России относится к японскому бренду Nissan, что соответствует 15,5 тыс. единиц. На втором месте по популярности китайский бренд Zeekr с результатом 8,1 тыс. штук и долей 16%. При этом американская Tesla с показателем 6,4 тыс. электрокаров опустилась на третью позицию.

Также стоит отметить бренды «Москвич», BMW, Audi, Porsche и BYD, парк которых насчитывает более 1 тыс. экземпляров.

Российский рынок электромобилей продолжает расти, но пока в основном за счет новых китайских брендов. Из автомобилей российской сборки продажи нарастил «Москвич», который теперь составляет конкуренцию электрокару Evolute. К концу 2024 года на рынок обещает выйти Lada e-Largus, а в 2025 году — «Атом».

Рената Валеева